بري “ينتظر” عون للبت في جدول جلسة مجلس النواب

بات مسلماً به أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يتجه، بالتوافق مع رئيس الحكومة سعد الحريري، نحو توقيع مرسوم فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي عقب انتهاء الدورة العادية نهاية الجاري، باعتبارها وسيلة صغط للتوافق على قانون الانتخاب.

وقالت مصادر مطلعة، إن اﻻتصالات جارية لتذليل العقبات والحسابات الرئاسية تتحكم في مسار النقاش القائم، فرئيس مجلس النواب نبيه بري ﻻيزال يرصد الموقف النهائي لرئيس الجمهورية، ليبت بمصير الجلسة المقترحة في 5 حزيران المقبل، ليعدل جدول الأعمال، ويضع القانون المتفق عليه على جدول الجلسة.