الإرهابيون يصفون بعضهم في جرود عرسال

كشفت مصادر لـ”السياسة”، أن المعارك الدامية التي دارت بين العصابات الإرهابية في جرود عرسال، تعكس الحالة الانهزامية لهؤلاء المسلحين بعد الخسائر الكبيرة التي منيوا بها، جراء الضربات التي تلقوها من جانب الجيش الذي أنزل بهم ضربات موجعة وشل قدراتهم العسكرية، ما دفعهم إلى تصفية بعضهم بعضاً، كتعبير واضح عن مدى الضعف الذي أصابهم.

وتوقعت المصادر مزيداً من حروب التصفيات بين هذه العصابات، بالتوازي مع الإنجازات التي يحققها الجيش في الجرود في مواجهة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”.