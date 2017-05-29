عراجي: المستقبل يسهّل إقرار قانون الإنتخاب لكنه ليس كاريتاس

أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي أن تيار “المستقبل” يعمل على تسهيل إقرار قانون الإنتخاب، لكن هذا لا يعني أنه سيقبل بأن يكون الإتفاق على حسابه، فهو ليس “كاريتاس”.

ولفت عراجي لوكالة “أخبار اليوم” الى أنه حين تتوافق جميع الأطراف على صيغة معينة، فلن يكون لدى تيار “المستقبل” أي مشكلة. ورداً على سؤال، عما إذا كانت “القوات” قد تسلّمت دفّة المفاوضات، أجاب: بالأمس أعلن النائب جورج عدوان أن التيار “الوطني الحر” و”القوات” يعملان بنفس الإتجاه، وهو يضع “التيار” في أجواء كل خطوة يقوم بها.

ولفت الى أن دور الرئيس بري أساسي في فتح الدورة الإستثنائية وانطلاقاً من هنا دعا الى جلسة في 5 حزيران، واعتبر ان موقف بري اليوم خلال مؤتمره الصحافي يصب في اعطاء المزيد من الوقت لبلورة قانون انتخاب جديد.

وسئل: هل سيتدخّل “حزب الله” من أجل معالجة أي إشكالية قد تقع بين بعبدا وعين التينة، أجاب: التنسيق بين بري و”حزب الله” دائم ومستمر، على الرغم من ان لدى رئيس المجلس هامش كبير من التحرّك.

على صعيد آخر، نفى عراجي وجود أي خلاف بين رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة، مشدداً على أن كتلة “المستقبل” تناقش كل الملفات المطروحة بموضوعية.

ورداً على سؤال، قال عراجي: ارى أن هناك قانوناً للإنتخابات سيبصر النور قريباً.