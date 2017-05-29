نتانياهو: إسرائيل لم تقدم لترامب شيكا على بياض على المستوى السياسي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن “إسرائيل لم تقدم للرئيس الأميركي دونالد ترامب شيكًا على بياض، على المستوى السياسي”.

ونقل موقع “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلي عن نتانياهو “أننا دولة ذات سيادة، نستطيع أن نقرر الكثير من الأمور وأن نعلن الكثير من الأمور، وفق ما نراه جيدًا لنا، لكن ضمن إطار الاتفاقات مع الولايات المتحدة”.

ولفت الى أنه “صحيح أن هناك تفاهمات وعلاقات دافئة مع الولايات المتحدة والرئيس ترامب، لكن بالتأكيد لم نقدم شيكا على بياض، هذا أمر بعيد عن الواقع”، مشيراً الى “أننا مطالبون بالعمل بذكاء ومسؤولية، ومواقفنا السياسية واضحة لا لبس فيها، كما أن ترامب سمع منا مواقف جيدة”.