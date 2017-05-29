القسيس ادكار طرابلسي: جريمة المنيا لن تمر بلا محاسبة

توجّه القسيس ادكار طرابلسي بالتعزية إلى أقباط مصر ولبنان باستشهاد الأبرياء العزل على أيدي الإجرام التكفيري الذي يظن أنّه بإرهابه الدموي يُهجّر أناساً يتمسكون بأرض آبائهم ولا يخافون من الموت إذ يُمسكهم إيمان بإله حيّ يجازي ويقضي بعدل.

وفي الوضع اللبناني، أثنى القسيس طرابلسي على الجهود المكثفة المبذولة للاتفاق على قانون انتخاب عادل ولا سيما في ما يتعلق بنقل بعض المقاعد ومنها المقعد الإنجيلي إلى بيروت الأولى.

وطالب طرابلسي المرجعيات السياسية أن لا تتوانى عن كل التضحيات اللازمة للوصول إلى حلّ يرفع الغبن عن مكون لبناني أساسي دفع فاتورة غالية لدفاعه عن سيادة لبنان واستقلاله منذ بداية التسعينيات.

وتوجّه القسيس طرابلسي إلى الحكومة والمرجعيات لتأخذ بالإعتبار عينه حالة الركود الإقتصادي الذي تعاني منه البلاد داعياً إياها للنظر إلى أفواج الخريجين الجامعيّين الذين لا يجدون فرص عمل وعيونهم تشخص إلى الخارج ما يزيد من نزف الأدمغة وخسارة خيرة الشباب.