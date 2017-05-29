“كهرباء لبنان”: فض التوضيحات الادارية والتقنية للمشاركين في استدراج العروض لاستئجار البواخر

صدر عن المكتب الاعلامي في مؤسسة كهرباء لبنان، البيان الاتي:

“عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الاثنين الواقع فيه 29/5/2017، تم في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان، فض التوضيحات الإدارية والتقنية التي طلبت بتاريخ 10/5/2017 من العارضين الثمانية المشاركين في استدراج العروض لاستئجار بواخر لإنتاج الطاقة الكهربائية الذي أطلقته وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 1/4/2017 بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/3/2017، حيث تم التأشير على كل ورقة من قبل عضوين من اللجنة المؤلفة من قبل معالي وزير الطاقة والمياه بموجب القرار رقم 4/ق/و تاريخ 5/5/2017، وذلك وفق ما تنص عليه الأنظمة المرعية الإجراء.

وبالتالي، سيصار الى دراسة كافة هذه التوضيحات التي قدمها العارضون الثمانية من قبل استشاري عالمي تم التعاقد معه لهذا الغرض، والذي من المتوقع وصوله الى لبنان أواسط هذا الأسبوع للبدء بدراسة العروض المقدمة من الناحيتين الإدارية والتقنية وتقديم تقرير خطي في هذا الشأن في مهلة أسبوعين كحد أقصى من تاريخ مباشرته العمل.

يشار إلى أن العروض المالية المتعلقة باستدراج العروض المذكور تم حفظها في خزنة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، على أن يتم فض تلك العائدة الى الشركات المؤهلة إداريا وتقنيا وفقا للأصول وبناء لتوجيهات معالي وزير الطاقة والمياه”.