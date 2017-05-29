بون غادر لبنان نهائياً: فرنسا ستقف دائماً الى جانب هذا البلد

غادر بيروت بعد ظهر الإثنين، سفير فرنسا في لبنان إيمانويل بون نهائياً الى فرنسا، لتسلم مركزه الجديد هناك كمدير لمكتب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان.

وكان في وداع بون في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي ممثل وزارة الخارجية والمغتربين زياد طعان، والقائم بأعمال سفارة فرنسا في لبنان ارنو بيشو وأركان السفارة.

وفي المطار، تحدث بون عن رسالته الى اللبنانيين قبيل مغاردته نهائياً: “انا احب لبنان ولدي ثقة به وباللبنانيين وبقدرتهم على تخطي جميع الصعاب والتحديات التي تواجههم”.

اضاف: “ان فرنسا دائماً تقف الى جانب لبنان وهي تؤمن بدور هذا البلد، وهذا امر لن يتغير ابداً، ويبقى هناك العديد من الامور التي يمكننا كفرنسيين ولبنانيين القيام بها فنحن ورثة تاريخ طويل وعريق ولدينا قيم مشتركة وانا على ثقة بأن هناك مستقبلاً مشرقاً ينتظرنا”.

وعن الدور الذي يمكن ان يقوم به لمساعدة لبنان من خلال منصبه الجديد قال بون: “ان لبنان لديه العديد من نقاط القوة ومن المبدعين من اللبنانيين الذين يتحلون بصفات مميزة، وان السؤال يكمن ليس في كيفية مساعدة فرنسا للبنان وانما كيف يمكن لفرنسا ان تكون افضل صديق للبنان”.

وختم بالقول: “كل بلاد العالم لديها مشاكل وبالطبع نحن سوف نستمر بدعم لبنان ان على صعيد الأمن او التعليم او الثقافة او الاقتصاد، ولكن الاهم كما ذكرت هو ليس المساعدة بحد ذاتها وانما ان تكون دائما الى جانب لبنان”.