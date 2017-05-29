كرم: نقل المقاعد اتى لتحسين التمثيل المسيحي المغبون

أمل عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم أن يتم الاتفاق على قانون الانتخاب قريبًا لما في ذلك من تثبيت للاستقرار السياسي في الوطن، مشيرًا الى أن الأفرقاء كافة يتعاطون بإيجابية مع الاستحقاق الانتخابي وان النقاط التي لا تزال عالقة لا تحول دون صدور قانون جديد .

كرم وفي حديث عبر “صوت لبنان – الضبية”، لفت الى أن المشاورات مستمرة واللقاءات تتكثّف لتذليل التباينات التي لا تزال قائمة لا سيما مع ضغط المهل الدستورية، واعتبر أنه كلما كانت المفاوضات على نار هادئة من دون ضجيج تعطي نتائج أفضل.

وأوضح كرم أن “القوات اللبنانية” تقارب الملف الانتخابي من منطلق ألا يحاول فريق ان يغلب على آخر ولا أن تشعر فئة ان تمثيلها مُصادَر .وعن امكانية نقل بعض المقاعد النيابية شرح كرم أنه أتى لتحسين التمثيل المسيحي المغبون من دون أن يكون على حساب اي طائفة أخرى.