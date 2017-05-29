كلام باسيل يشير إلى إيجابية “الوطني الحر” تجاه مشروع عدوان

يستند أكثر من مصدر إلى الكلام الذي قاله رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل خلال جولته في البقاع الأحد للإشارة إلى إيجابية “التيار الوطني الحر” في التعامل مع مشروع النسبية الذي أحياه نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، والقائم على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة، مع حصر الصوت التفضيلي بالقضاء.

ويمكن القول بحسب مصادر واسعة الاطلاع إن مواقف نواب التيار الوطني الحرّ الأحد وما سيجري خلال اليومين المقبلين هي تمهيد للاتفاق.