باسيل التقى بون في زيارة وداعية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سفير فرنسا إيمانويل بون في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.

بعد اللقاء قال بون:” زيارتي للوزير باسيل هي وداعية مع انتهاء مهامي بعد سنتين من عملي كسفير لفرنسا في لبنان، إلا أن الواجب دعاني الى وظيفة ومسؤوليات مهمة بالقرب من وزير خارجية بلادي و بالتالي يجب ان أقوم بواجبي الآن في باريس” .

وتابع:” ما اود قوله انني سأكون ملتزما دائما مع لبنان وسأعمل على استمرار الصداقة بين بلدينا لتكبر وتزدهر، و سأهتم بالتزام فرنسا تجاه لبنان، وسأعمل لان يكون هذا الالتزام فاعلا ومفيدا، وسأتابع ما كنت أفعله في السنتين الاخيرتين لنظهرللبنانيين ان صداقتنا هي استثمار مفيد للمستقبل من خلال متابعتها وتكبيرها”. وأضاف:” اود ان اشكر وزير الخارجية والمغتربين والسلطات اللبنانية والاصدقاء الذين كان لي معهم علاقات، ومعهم ناقشت المستقبل وامضيت اوقاتا رائعة. والى جانب كل ذلك اشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي منحني وسام الارز الوطني وهذا شرف كبير لي وافتخر به لأنني صديق للبنان وللبنانيين.”

وأكد بون ان اهتمامه بلبنان سيستمر خصوصاً من خلال موقعه الجديد في فرنسا حيث سيشغل منصب مدير مكتب وزير الخارجية .

وعن موعد انعقاد مجموعة الدعم الدولية للبنان بمساع روسية أكد بون ان بلاده ستبقى موجودة في المبادرات الداعمة للبنان وستأخذها بنفسها دون انتظارها من الآخرين.