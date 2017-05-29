مصادر “حزب الله”: ارتياح حيال المساعي مردّه إلى ثلاثة أسباب

برز ارتياح مستتر حتى الآن لـ”حزب الله” حيال المساعي الجارية، وقالت مصادر قريبة منه انّ هذه الايجابيات ستظهر تدريجاً لثلاثة أسباب هي التالية:

1- النسبية هي شرط “حزب الله” لا مطلبه فقط.

2- انّ ديناميكية الاتصالات بدأت بعد خطاب الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي أعطى فيه إشارة الانطلاق.

3- انّ “حزب الله” في هذه المرحلة يريد احتواء التصعيد الاقليمي والدولي ضده ولا يحتاج الى مشكلة جديدة.