مصادر “حزب الله”: ارتياح حيال المساعي مردّه إلى ثلاثة أسباب

محلياتالاثنين 29 أيار 2017 مصادر “حزب الله”: ارتياح حيال المساعي مردّه إلى ثلاثة أسباببرز ارتياح مستتر حتى الآن لـ”حزب الله” حيال المساعي الجارية، وقالت مصادر قريبة منه انّ هذه الايجابيات ستظهر تدريجاً لثلاثة أسباب هي التالية:1- النسبية هي شرط “حزب الله” لا مطلبه فقط. 2- انّ ديناميكية الاتصالات بدأت بعد خطاب الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي أعطى فيه إشارة الانطلاق.3- انّ “حزب الله” في هذه المرحلة يريد احتواء التصعيد الاقليمي والدولي ضده ولا يحتاج الى مشكلة جديدة.كلمات مفتاحية:حزب اللهالمصدر: صحيفة الجمهورية