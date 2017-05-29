الأمن التونسي يقتل قياديا بـ”داعش”

قتلت قوات الأمن التونسي في عملية لمكافحة الارهاب ليل الأحد “قياديا” مفترضاً بتنظيم “داعش” المتطرف بولاية القصرين في وسط غرب الحدودية مع الجزائر، وصادرت سلاحاً وذخيرة كانت ستُستعمل في تنفيذ عمليات إرهابية في تونس خلال شهر رمضان الحالي، وفق السلطات.

وقالت وزارة الداخلية إن قوات الحرس الوطني قتلت عنصراً ارهابياً خطراً يشتبه أنه قيادي بـ”داعش” خلال “مكمن” قرب معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين.

وأوضحت الوزارة ان الرجل كان متحصنا منذ 2014 في جبل السلوم بولاية القصرين وصدرت فيه 11 برقية تفتيش بسبب تورطه في اعمال إرهابية.

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي لإذاعة “شمس إف إم” الخاصة ان القتيل تونسي من مواليد 1997.

وتابعت وزارة الداخلية أن قوات الدرك اصابت خلال العملية “ارهابيا” تمكن على الارجح من الهرب، لافتة إلى عمليات تمشيط جارية في المنطقة لتعقّبه.