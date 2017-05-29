مصادر: القانون الذي سيعتمد يؤمن أفضل تمثيل للمسيحيين

في ظل أجواء من التكتم تستمر المشاورات الهادفة إلى إنجاز قانون جديد للإنتخابات النيابية، فيما ترجح المعلومات المتوافرة لـ”السياسة” من جانب أكثر من مصدر نيابي، أن يكون القانون على أساس النسبية الكاملة، لكن بعد التوافق على عدد الدوائر الانتخابية والصوت التفضيلي.

وقالت المصادر إن حل مسألة نقل بعض المقاعد التي لا تزال عالقة، بانتظار ما ستسفر عنه هذه المشاورات التي حققت تقدماً هاماً في الأيام الماضية، بإجماع مواقف الأطراف المعنية بالحوار الانتخابي الدائر، مضيفة إن القانون الذي سيعتمد يؤمن أفضل تمثيل للمسيحيين وبما يسمح لهم بإيصال عدد كبير من نوابهم بأصواتهم.

وأشارت المعلومات إلى أن تنازلات متبادلة من الفرقاء كان لها الدور الأساسي في حصول التقدم الذي طرأ على صعيد الانتخابي.