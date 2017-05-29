حبيبُك يخاف عليكِ بشكل كبير؟… إليكِ الأسباب

نلاحظ أن الرجل بشكل عام يعامل حبيبتهم بطريقة فريدة، إذ يحاول من خلال الكثير من خطواته حمايتها والتأكد من أنها بخير خوفاً من أن يصيبها أي مكروه.

إلا أن الفتاة قد تشعر بالانزعاج عندما يزيد هذا الاهتمام وتصبح الحماية مبالغاً فيها، فتشعر وكأنها مقيّدة،. ومن هذا المنطلق، سنعرض عليك بعضاً من الأسباب التي تدفع الرجل الى حمايتك والخوف عليك.

كيفية تفكير الرجال: إن حبيبك، يعلم جيّداً كيف يفكّر الرجال بشكل عام، لذلك تجدينه ينصحك ويحذّرك من البعض ويطلب منك الابتعاد عنهم. إن هدفه من ذلك هو حمايتك من الأفكار والنوايا السلبية التي قد تخطر في بال البعض.

-السلامة: قد يكون كل ما يريده حبيبك من خلال خوفه المفرط عليك هو سلامتك، إنه يريد أن يطمئن عليك وأن يحميك من كل خطر.

-الشعور بالمسؤولية: نعم، يشعر الرجل أن الحفاظ على سلامتك يندرج ضمن مسؤولياته.

-الحب الكبير: إن خوف الشاب المفرط هو دليل على حبه الكبير لشريكته، لذلك فهو يسعى للحفاظ عليك وحمايتك من كل شرّ.