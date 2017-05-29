مصادر “المردة”: نرفض نقل مقاعد مسيحية من مناطق إسلامية

لوحظ في موضوع نقل المقاعد انّ تيار “المردة” يرفض هذا الامر.

وشرحت مصادره لـ”الجمهورية” سبب هذا الرفض، معتبرة “انّ نقل مقاعد مسيحية من مناطق إسلامية هو تمهيد غير مباشر لنقل المسيحيين من جذورهم ومن البيئة التي يتعايشون معها منذ التاريخ حتى اليوم الى أماكن مسيحية بحتة، وهذا ما يشكّل نوعاً من التقسيم السياسي”.

وحذّرت المصادر بعض الجهات السياسية “من اللعب بالتاريخ من أجل المكاسب الآنية”، واتهمتها بـ”السعي الى تحقيق مكاسب بسرعة قياسية، وكأنّ الزمن يفوتها”.