شاركت “مديار” في احتفال الطّاقة الاغترابية اللبنانية الذي أقيم برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و نظّمته وزارة الخارجية اللّبنانية بشخص رئيسها الوزير جبران باسيل للسّنة الرابعة على التوالي.

امتدّ الاحتفال على ثلاثة أيام، من الرابع حتّى السادس من شهر أيار الجاري حاملاً قصص نجاحات الجالية اللبنانية في أقطار العالم.

“مديار” سعت من خلال مشاركتها بتعزيز التّراث اللبناني و إلقاء الضوء على الرؤية اللبنانية التي تترك بصماتها في جميع أنحاء العالم.

مديار يشجع على أهمية الاستثمار في لبنان في سبيل إعمار المدن اللّبنانية بالدّرجة الأولى على كافة الأصعدة وفي مجالاتٍ عدّة. لذا فهو يعمل ليكون صلة وصل بين الطاقة اللبنانية الماكثة في الخارج وأرض الوطن العطشى لعودة أبنائها.