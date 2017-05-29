مصادر قضائية لموقع “القوات”: الرياشي كلّف سماحة موقتاً تسيير شؤون تلفزيون لبنان

بدأ اليوم تطبيق مضمون القرار الذي اتخذه قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف يوم السبت الماضي بإنهاء الادارة القضائية لشركة تلفزيون لبنان التي كان مكلفاً بها طلال المقدسي والخبير المالي جوزف سماحة بصفة مديرين موقتين .

وحضر الى مقر الشركة في تلة الخياط الخبير المالي سماحة بطلب من وزير الاعلام ملحم الرياشي الذي طلب منه الاستمرار موقتاً في تسيير شؤون الشركة بإشرافه وذلك في أضيق نطاق في انتظار عودة الوزير من الولايات المتحدة الاميركية، من دون ان يترتب على ذلك اي التزامات قانونية او مالية على الشركة .

ومعلوم ان الخبير سماحة كان مديراً موقتاً يمثل اعضاء مجلس الادارة خلال الادارة القضائية للشركة .

واكدت مراجع قضائية بان المقدسي لم تعد له اي مسؤولية في شركة تلفزيون لبنان، اما بالنسبة للخبير سماحة فهو المكلف من الوزير متابعة شؤون الشركة بصورة موقتة.