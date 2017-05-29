12 قتيلاً و 50 جريحاً بإعصار في موسكو

قتل 12 شخصاً بينهم طفلة عمرها 11عاماً، وأصيب 50 آخرون في العاصمة الروسية موسكو بسبب إعصار شديد ضرب المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المكتب الصحافي لوزارة الصحة في موسكو، قوله إن “أكثر من 50 مصاباً حتى اللحظة لجأوا إلى طلب المساعدة الطبية من بينهم أطفال”، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك أعداد أخرى من المصابين، في حين قالت وكالة تاس للأنباء إن “الإعصار لم يسبق له مثيل في موسكو”.

بدوره قال محافظ بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين على صفحته الرسمية في “تويتر”: “هناك قتلى نتيجة الإعصار، أكثر من 40 شخصا طلبوا المساعدة الطبية. تعازي لأسر الضحايا وأقاربهم”.

وأشار المحافظ إلى أن “الإعصار المدمر أسقط مئات الأشجار” مؤكداً أن حكومة موسكو تتخذ التدابير اللازمة، قائلا: “نتخذ التدابير اللازمة لإزالة أثار الكارثة الطبيعية”.