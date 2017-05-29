بري: أحرص على الابتعاد عن الستين والفراغ ونقل مقاعد النواب مرفوض

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “لا تباشير خير لقانون جديد للانتخابات”، لافتا إلى أنه اتصل بـ”رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبالنائب جورج عدوان ووافق على قانون النسبية على اساس الـ15 دائرة بعدما كان رافضا للامر، وأحرص على الابتعاد عن الستين والفراغ”.

وقال في مؤتمر صحافي في عين التينة: “هذا الحديث هو لتوضيح ما قيل عن تعييني جلسة في 5 حزيران وأنني خالفت الدستور”.

وأضاف: “لم يتم توقيع المرسوم حتى الان، وما فهمته من الرئيسين عون والحريري ان المرسوم على الطريق”، لافتاً الى ان “عون استعمل تأجيل الجلسة لاول مرة منذ الاستقلال وتنص على ان لرئيس الجمهورية الحق في تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له ان يفعل لك مرتين في العقد الواحد”.

وأكد أن “لا أحد يستطيع الضغط على مجلس النواب إلا الشعب اللبناني فقط”.

ولفت إلى أنه “في الفقه واللغة والقانون لا يوجد معنى للتأجيل سوى تأخير وبالتالي ينعقد المجلس بعد انتهاء مدة التأجيل”.

وقال: “قانون الـ15 دائرة وهو احد سنابل الوزير مروان شربل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي”، مؤكداً أن “نقل مقاعد النواب مرفوض شكلا وأساسا وهو فرز مقلد لمشاريع التقسيم في المنطقة”.

وتابع بري: “أكدت لعون أن هناك محاولات للايقاع بيني وبينه”، وشدّد على ان “ما كان قبل الانتخابات ليس كما بعده”.