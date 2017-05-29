المشنوق: لتضافر الجهود العربية والإسلامية للقضاء على الإرهاب

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “أفعل وسيلة لمكافحة الارهاب تكون بالتصدي له بالعقل والفكر”. ودعا الى “تضافر الجهود بين مختلف المرجعيات في الدول العربية والاسلامية من اجل تنسيق الجهود وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات بهدف القضاء على هذه الآفة التي تهدد المجتمعات العربية والاسلامية”.

موقف المشنوق، جاء خلال استقباله سفير اندونيسيا في لبنان أحمد خازن خميدي، وبحث معه في موضوع الإرهاب المتنقل والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحته، اضافة الى ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ومن بينها المجال الأمني.

من جهة أخرى، التقى المشنوق وفداً أمنياً روسياً يرأسه نائب مدير جهاز الأمن الفدرالي الجنرال غانشروف وأجرى معه جولة أفق شاملة في الاوضاع الامنية الداخلية والخارجية.

وشكر المشنوق الجانب الروسي على دعم موسكو المستمر لاستقرار لبنان.

كما استقبل المشنوق، رئيس جمعية متخرجي المقاصد الاسلامية محمد مازن شربجي يرافقه وفد من الجمعية، سلمه الدعوة لحضور حفل الافطار السنوي.