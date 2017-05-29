ماكرون يحسمها بوتين: استخدام الكيمياوي في سوريا خط أحمر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأثنين، أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا خط أحمر بالنسبة لفرنسا وان استخدامها سيدفع بلاده للرد.

جاء ذلك في أول اجتماع له منذ توليه المنصب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في باريس. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع بوتين “أي استخدام للأسلحة الكيماوية سيستدعي عملا انتقاميا وردا سريعا.. على الأقل من ناحية فرنسا”، مضيفا أن هدفه هو محاربة الإرهاب وأنه يرغب في العمل مع بوتين من أجل هذا.

ويدعم بوتين الرئيس السوري بشار الأسد بينما يشارك ماكرون في تحالف غربي يدعم فصائل سورية معارضة واتهم الأسد باستخدام أسلحة كيماوية في الماضي. وقال ماكرون إنه تبادل وجهات النظر بشكل صريح مع بوتين وإنهما عبرا عن آراء متباينة بشأن عدد من الموضوعات.

هذا واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر فيرساي خارج باريس الاثنين في أول لقاء ثنائي بينهما.