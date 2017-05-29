أخبار حزبيةالاثنين 29 أيار 2017 بالفيديو: ماذا قال جاد لوالده بعد 15 عاماً على استشهاده؟لمناسبة مرور 15 عاماً على استشهاد رئيس دائرة “الجامعة اللبنانية” في “القوات اللبنانية” الرفيق رمزي عيراني، أقيم قداس وجناز لراحة نفسه في كنيسة دير سيدة طاميش – ديك المحدي. وتلا جاد، نجل رمزي نية قال فيها: “راح صليلك صلاة ابن صار عمرو 18 سنة، بعرف منيح المعنى الحقيقي لاستشهادك، شو مهم كون إبن رمزي عيراني الشهيد… راح صلي حتى يسوع يعطينا القوة والإيمان ت نتشبث ب هالأرض…” كلمات مفتاحية:رمزي عيرانيالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية