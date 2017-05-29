نهرا طلب من علم الدين قمع ظاهرة الدراجات النارية على الميناء

طلب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا من رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، منع ظاهرة الدراجات النارية على كورنيش الميناء.

وجاء في قرار الطلب: “بعد تكاثر ظاهرة الدراجات النارية على كورنيش الميناء، وخاصة بعد الافطار خلال شهر رمضان المبارك، وما يسببه من ازعاج واقلاق راحة المواطنين، لذلك، يطلب اليكم التشدد في منع هذه الظاهرة وذلك حفاظا على سلامة المشاة والمواطنين على الكورنيش البحري للميناء”.