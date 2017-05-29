الجسر: نرفض نقل المقاعد … والصوت التفضيلي معناه العودة الى الارثوذكسي

اوضح عضو كتة “المستقبل” النائب سمير الجسر “ان لا مانع لدينا كتيار من السير بصيغة النسبية مع 15 دائرة انطلاقاً من موقفنا الانتخابي الثابت بالتعاطي بايجابية ومرونة مع اي صيغة يتّفق عليها الجميع”، وقال “يا ليت القوى السياسية تتعاطى مع قانون الانتخاب كما يفعل رئيس الحكومة سعد الحريري الحريص جداً على الخروج من الازمة”.

ولفت الجسر عبر “المركزية” الى “ان هذه الصيغة اذا ما اُقرّت لا تُبقي الحجم النيابي لكتلة “المستقبل” كما هو الان، لان النسبية تسمح بتمثيل الجميع على عكس النظام الاكثري، وهذا الامر يسري ايضاً على معظم الكتل النيابية”.

واذ رفض الجسر نقل المقاعد من دوائر الى اخرى، خصوصاً المقعد الماروني من طرابلس الى البترون”، اشار الى “ان من الخطأ استراتيجياً عدم تمثيل موارنة طرابلس ونقل مقعدهم خارج المدينة، لان الابقاء على المقعد في طرابلس يُشعر الموارنة بانهم شركاء في قرارات المدينة”، معتبراً “ان الصوت التفضيلي على اساس مذهبي وطائفي معناه العودة بطريقة غير مباشرة الى القانون الارثوذكسي”، مستغرباً التناقض في المطالب، ففي حين نطالب بتحقيق المواطنة نريد في الوقت نفسه فرز الناس على اساس طائفي ومذهبي”.

وشدد الجسر على اهمية “الاستفادة من الاجواء الايجابية المسيطرة على قانون الانتخاب للتوافق على صيغة موحّدة”، وتساءل “لمَ التأخير في توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ما دامت الاجواء ايجابية ومُشجّعة؟ فمن لديه نيّة باقرار قانون جديد للانتخاب يحتاج الى اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب، فلماذا لا نفتح دورة استثنائية للمجلس لهذه الغاية؟ لماذا هذا التشنّج وترك الامور لربع الساعة الاخير”؟ مجدداً دعوته الى “اهمية التنازل الايجابي من قبل الاطراف كافة للوصول الى خواتيم سعيدة”.

الى ذلك، جدد الجسر تأكيده “ان لا قرار رسمياً بتعليق او توقّف الحوار الثنائي بين “المستقبل” و”حزب الله”، لافتاً الى “ان المشاورات الانتخابية هي البديل الحالي عنه بانتظار التوافق على قانون جديد، لكن عندما يحدث اي طارئ يُحتّم عقده، فإن جلساته تستأنف حكماً”.