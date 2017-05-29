السعودية تلغي صفقة عسكرية مهمة مع تركيا

ألغت السعودية طلبية كانت تقدمت بها إلى تركيا للحصول على 4 سفن حربية. وأوضحت صحيفة “حرييت” التركية أن شركة “ترسانات توزلا” لبناء السفن الحربية كانت ستقوم ببناء السفن لصالح السعودية لكن إلغاء الطلب سيلحق بها خسائر فادحة في ظل الأزمة التي تعاني منها الشركة منذ عام 2008.

وأشارت الى أن إلغاء السعودية للطلبية يأتي في أعقاب الاتفاقيات التي وقعتها مع الولايات المتحدة للحصول على أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار من أصل أكثر من 460 مليار دولار قيمة مجمل الاتفاقيات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت “حرييت” إن قيمة السفن الأربعة التي طلبتها السعودية من “ترسانات توزلا” تبلغ ملياري دولار، لافتة إلى ان الشركة كانت بأمس الحاجة إليها لإعادة إنعاش العديد من القطاعات في الشركة والصناعات الجانبية وإيجاد فرص عمل جديدة.