بالصور: توقيف سوريَين بتهمة ترويج المخدرات في عين الرمانة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام شخصين مجهولي الهوية بترويج مخدرات في محلة عين الرمانة على متن سيارة نوع كيا سوداء اللون.

الساعة 19,30من مساء تاريخ 27/5/2017 ونتيجة للمتابعة والرصد الدقيق تبين انهما قد عَدَلا عن مكان تسليم المخدرات وانتقلا الى محلة الجديدة الاتوستراد السريع، حيث قامت قوة من المكتب المذكور بمتابعتهما ولدى محاولتها توقيفهما، تم اطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الدورية التي رد عناصرها بالمثل، وتمكنوا من توقيفهما بعد ان أصيب مطلق النار بجروح في يده اليسرى ونقل على الفور الى المستشفى للمعالجة، كما أصيب الزجاج الأمامي وباب الآلية العسكرية بطلقات نارية وقد نجا العناصر بأعجوبة واقتصرت الاضرار على الماديات وتبين انهما كل من:

-ح. م. (مواليد عام 1994، سوري)

-م. ن. (مواليد عام 1994، سوري)

بتفتيش السيارة التي كانا على متنها، عثر بداخلها على 82غ من مادة الكوكايين، 76غ من مادة السيلفيا، 29غ من مادة حشيشة الكيف، و20حبة ترامادول، جميعها معدة للترويج.

كما ضبط المسدس الحربي الذي استخدماه في اطلاق النار على الدورية، وهو نوع “بيريتا” عيار 5ملم وبداخله 6طلقات صالحة للاستعمال.

والتحقيق جار باشراف القضاء المختص وتم حجز السيار