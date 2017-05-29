لافروف يدعو السلطات المصرية لمحاربة مشتركة ضد الإرهاب

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السلطات المصرية لاتخاذ إجراءات مشتركة ضد الإرهاب في ضوء الهجمات الإرهابية الأخيرة ضد المسيحيين الأقباط في جنوب مصر في محافظة المنيا.

وفي مستهل لقائه مع نظيره المصري سامح شكري أعرب وزير الخارجية الروسي، عن أمله في أن يتبادل مع نظيره المصري، وجهات النظر بشأن تسوية الصراعات في المنطقة، وخاصة في سوريا وليبيا والعراق، والفلسطيني – الإسرائيلي وغيرها، فضلا عن قضايا التعاون الثنائي، خصوصا في المجال التجاري الاقتصادي.