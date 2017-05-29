لافروف التقى نظيره المصري وأبو الغيط وتداولوا في أزمات المنطقة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، في النزاع في سوريا وليبيا، حيث شنت مصر ضربات جوية بعد اعتداء دامٍ استهدف الاقباط.

ويرافق لافروف وزير الدفاع سيرغي شويغو، ومن المتوقع أن يلتقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقاً لوزارة الخارجية الروسية.

وافاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، بأن شكري بحث مع لافروف “في الأزمة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011”.

وبالنسبة الى سوريا، أشاد شكري بـ”دور روسيا في نجاح عملية أستانا”، معبراً عن الأمل في أن تمهد الطريق امام “وقف كامل للنار”.

يذكر ان زيارة الوزيرين مقررة منذ أسابيع، وتشكل جزءاً من مشاورات منتظمة بين البلدين. ومن المقرر إجراء مزيد من المحادثات مع نظيريهما بعد الظهر.

والتقى لافروف أيضاً الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط.

وأكد بيان صادر عن الجامعة العربية ضرورة “العمل بشكل جدي للتوصل الى حلول سياسية للأزمات والنزاعات المسلحة في العالم العربي”.