سيري لانكا نشرت الجيش مع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 169 قتيلا

انتشر آلاف من عناصر الجيش السيري لانكي الإثنين لتأمين المساعدات لقرابة نصف مليون شخص اضطروا للنزوح بسبب أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ اكثر من عقد واسفرت عن مقتل 169 شخصا.

وأعلن الجيش أن توقف الامطار الغزيرة لفترة وجيزة اتاح نشر مروحيات وسفن وعناصر على الارض لاجلاء السكان من المناطق المنكوبة وايصال المساعدات الغذائية واحتياجات اولية أخرى.

تسببت الامطار الغزيرة الجمعة بحصول فيضانات وانزلاقات تربة في هذه الجزيرة الواقعة على المحيط الهندي ما ارغم حوالى نصف مليون شخص في جنوب وغرب البلاد على مغادرة منازلهم.