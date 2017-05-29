تطوير تقنية جديدة لعلاج الاكتئاب والفصام

تحت المجهرالاثنين 29 أيار 2017 تطوير تقنية جديدة لعلاج الاكتئاب والفصامتوصل فريق من العلماء الفرنسيين في تطوير تقنية حديثة تعتمد على تنشيط الخلايا العصبية في المخ عن طريق المجال المغناطيسي في بعض مناطق المخ لعلاج الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي. وقد أشارت السلطات الصحية إلى أن هذه التقنية مستخدمة في العديد من الدول مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأميركية وفنلندا وألمانيا والتشيك وهي تستخدم في علاج الاكتئاب وبعض أعراض الشيزوفرنيا (الفصام) والآلام العصبية المزمنة.كلمات مفتاحية:الاكتئابالمصدر: نصف الدنيا