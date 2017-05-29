تطوير تقنية جديدة لعلاج الاكتئاب والفصام

توصل فريق من العلماء الفرنسيين في تطوير تقنية حديثة تعتمد على تنشيط الخلايا العصبية في المخ عن طريق المجال المغناطيسي في بعض مناطق المخ لعلاج الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي.

وقد أشارت السلطات الصحية إلى أن هذه التقنية مستخدمة في العديد من الدول مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأميركية وفنلندا وألمانيا والتشيك وهي تستخدم في علاج الاكتئاب وبعض أعراض الشيزوفرنيا (الفصام) والآلام العصبية المزمنة.