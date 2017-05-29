الخطيب تلقى دعوة من فتحعلي لحضور مؤتمر بيئي في إيران

التقى وزير البيئة طارق الخطيب عصر الإثنين السفير الايراني في لبنان محمد فتحعلي بحضور المستشار الاقتصادي حسين يادكاري وجرى عرض للشؤون البيئية المشتركة بين البلدين، وحمل فتحعلي دعوة للخطيب لزيارة ايران بين 3 و 5 تموز لحضور مؤتمر بيئي.

وبعد اللقاء قال السفير الايراني: “تحدثنا حول العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصاً ما يتعلق بالشؤون البيئية، وتحدثنا في كيفية تنفيذ الاتفاقيات البيئية الموقَّعة بين ايران ولبنان. وسينعقد مؤتمر في ايران في المستقبل القريب وسيشارك فيه وزير البيئة”.

ثم استقبلالخطيب رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي زياد الحجار وعرض معه لشؤون المنطقة وحاجاتها.