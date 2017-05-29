اميركا: كوريا الشمالية اطلقت صاروخا بالستيا قصير المدى

أكدت الولايات المتحدة الأحد ان كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخية بالستية جديدة.

وقالت قيادة المحيط الهادىء الأميركية ان الصاروخ القصير المدى، الذي أطلق من قاعدة جوية في مدينة وون سان الساحلية، تم تتبعه لمدة ست دقائق قبل ان يسقط في بحر اليابان.

ولم يتم اعتبار ذلك تهديدا لأميركا الشمالية. وقالت قيادة المحيط الهادىء انها تعمل على تقييم أكثر دقة للتجربة الصاروخية.

وذكر بيان صادر عن القيادة “نحن مستمرون في مراقبة نشاطات كوريا الشمالية عن كثب”.

أضاف البيان: “قيادة المحيط الهادىء الأميركية تقف وراء التزامنا الصلب بأمن حلفائنا في الجمهورية الكورية واليابان”.

وتأتي أخبار اطلاق الصاروخ مع سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى تشديد العقوبات ضد النظام المعزول في كوريا الشمالية، والذي يعمل على تطوير قدرات صاروخية للتمكن من اصابة أهداف على الأراضي الاميركية.

وأجرت بيونغ يانغ تجربتين نوويتين وعشرات التجارب الصاروخية منذ بداية العام الماضي، ما دفع بالامم المتحدة الى فرض عقوبات عليها.