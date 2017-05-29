محليات

سؤال صباحي لجنبلاط عبر “تويتر”

غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلاً: “لماذا لا تمر جميع المناقصات على ادارة المناقصات لمنع حيتان المال وحديثي النعمة والمفلسين الجدد من نهب الدولة وافلاسها”.

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المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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