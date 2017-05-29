سؤال صباحي لجنبلاط عبر “تويتر”

غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع “تويتر”، قائلاً: “لماذا لا تمر جميع المناقصات على ادارة المناقصات لمنع حيتان المال وحديثي النعمة والمفلسين الجدد من نهب الدولة وافلاسها”.

لماذا لاتمر جميع المناقصات على ادارة المناقصات لمنع حيتان المال وحديثي النعمة والمفلسون الجدد من نهب الدولة وافلاسها pic.twitter.com/wfWK6p5YMw — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 29, 2017