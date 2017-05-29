هذا ما تمناه جنبلاط على الرئيس عون!

تمنى رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط على رئيس الجمهورية ميشال عون ان يتدخل في شأن فضّ فضيحة السفن الكهربائية.

وأشار في تغريدة له عبر “تويتر”: “سمعت ان الرئيس عون تدخل في جسر جل الديب ووفر هدراً كبيراً، أتمنى ان يتدخل في فضيحة السفن الكهربائية التركية.”