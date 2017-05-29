محلياتالاثنين 29 أيار 2017 هذا ما تمناه جنبلاط على الرئيس عون!تمنى رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط على رئيس الجمهورية ميشال عون ان يتدخل في شأن فضّ فضيحة السفن الكهربائية.وأشار في تغريدة له عبر “تويتر”: “سمعت ان الرئيس عون تدخل في جسر جل الديب ووفر هدراً كبيراً، أتمنى ان يتدخل في فضيحة السفن الكهربائية التركية.” سمعت ان الرئيس عون تدخل في جسر جل الديب ووفر هدرا كبيرا .اتمنى ان يتدخل في فضيحة السفن الكهربائية التركية pic.twitter.com/Uem8UogLsa— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 29, 2017 كلمات مفتاحية:وليد جنبلاطالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية