بالصور: “ووترفرونت سيتي” وزعت جوائز مسابقة تصوير وثقتّ لجمال الطبيعة في ضبية

أعلنت “ووترفرونت سيتي” عن الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي الذي نظمته تحت عنوان A Photo Worth Taking الذي يهدف إلى تحفيز المواهب الوطنية على الإبداع وإكتشاف جمال منطقة ضبية على ساحل المتن الشمالي بكل مكوناتها الطبيعية والمعمارية والسياحية.

ممثل وزير السياحة سركيس مردوريسيان أثنى على المسابقة، شاكراً “ووترفرونت سيتي” ولجنة التحكيم لاعطائهما الشباب فرصة للكشف عن مواهبهم واظهار صورة لبنان الجميلة.

ضمت لجنة التحكيم المخرج السينمائي فيليب عرقتنجي، ابتسام فواز من وزارة السياحة، المهندس المعماري مكرم القاضي، ممثلة بلدية ضبيه كورين الأشقر وعدد من المهتمين بهواية التصوير ووجوه ثقافية وإعلامية وإجتماعية.

وشارك أكثر من 200 هاوٍ من هواة التصوير في نشر صورهم على وسائل التواصل الإجتماعي التي أُعدت خصيصاً للمسابقة وقد تميزت بحرفية عالية ومزايا جمالية قاربت الإحتراف.

مدير مشروع “ووترفرونت سيتي” جون ورد أكد أن المسابقة تعكس روح المشاركة في لبنان عموماً وفي منطقة المتن خصوصاً كما تروّج لثقافة التنوع الجغرافي من خلال مشهدية الصورة وتوثيق مزايا الأمكنة خصوصاً تلك التي أعادت صياغتها مدينة “ووترفرونت سيتي” المتكاملة والتي تجسد مفاهيم الإقامة المستدامة في إطار يجمع بين السكن والعمل والترفيه في آن معاً وهو من توقيع شركة ماجد الفطيم الرائدة في التطوير العقاري وشركة جوزيف ج.خوري وأولاده القابضة.

من جهتها إعتبرت كورين الأشقر التي مثّلت بلدية ضبية في المناسبة أن المجلس البلدي يضع ضمن أولوياته التنمية المستدامة وإبراز كل المعالم الجمالية لمنطقة الضبية وقد جاءت “ووترفرونت سيتي” لتتكامل مع هذه الإستراتيجية.

ثم تولى المخرج فيليب عرقتنجي ولجنة التحكيم توزيع الجوائز على المشاركين حيث فاز جو مطر عن فئة “صورة ووترفرونت سيتي” وميشال خوري عن فئة “صورة ضبية”.