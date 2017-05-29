القاضي رمضان اوقف العاملة الاثيوبية المشتبه بها بقتل خيامي

أوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان العاملة الاثيوبية المدعوة تغست شلي باليغو والمشتبه بها بقتل والد مدير عام الشباب والرياضة سلمان خيامي والذي وجد مطعونا برقبته في منزله في بلدة جبال البطم في قضاء صور، حيث تم العثور عليها مختبئة في حرش زيتون في منطقة صديقين قضاء صور، وبحسب أفادتها الأولية بأنها حاولت الفرار من المنزل حيث قام المغدور بمنعها من مغادرة المنزل، الا انها قامت بطعنه برقبته ولاذت بالفرار.

هذا وتتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة كاملة.