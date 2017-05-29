بالفيديو: الجيش اليمني يقتحم القصر الجمهوري في تعز

اقتحم الجيش الوطني اليمني، الاثنين، القصر الجمهوري من الجهة الغربية في تعز، وتأتي هذه الأنباء في وقت تمكنت فيه قوات الجيش الوطني من السيطرة أمس الأحد، على مدرسة عمار بن ياسر المحاذية للقصر الجمهوري شرق مدينة تعز.

وقالت مصادر عسكرية إن هجوماً نارياً كثيفاً بدأه الجيش الوطني على مواقع الانقلابيين الحوثيين داخل القصر الجمهوري.

هذا ووصلت عناصر الجيش الوطني اليمني و المقاومة الشعبية إلى البوابة الغربية للقصر الجمهوري في تعز منذ يومين، وذلك بعد معارك عنيفة، حسب ما أكدته مصادر ميدانية.

وقالت المصادر إن ميليشيات الحوثي وصالح قصفت “بشكل هستيري” المواقع والمباني التي تمكنت قوات الشرعية من السيطرة عليها وتحريرها خلال تقدمها هذا. وأكدت المصادر أيضا مقتل 18 من الانقلابيين وجرح العشرات خلال هذه المعارك.

المواجهات في #تعز على أشدها في القصر الجمهوري حفظ الله الأبطال ونصرهم. #اليمن pic.twitter.com/F8TQ9lauJA — الجوف الآن (@gof707) May 29, 2017