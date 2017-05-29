فنيانوس تابع شؤوناً إنمائية مع أبي رميا ورئيس الصليب الأحمر

اطلع وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه في الوزارة، من رئيس الصليب الاحمر اللبناني انطوان الزغبي والأمين العام جورج كتانة على الخطة التي وضعها الصليب الاحمر والتحضيرات للإخلاء السريع ومهابط طائرات الهليكوبتر لنقل الإصابات التي تحصل في كل المناطق، بالتنسيق مع وزارات الأشغال والداخلية والصحة وقيادة الجيش، اضافة الى الحملة المالية التي يقوم بها الصليب الاحمر على كل الاراضي اللبنانية.

وتناول فنيانوس في حضور مدير مكتبه شكيب خوري مع عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب سيمون ابي رميا يرافقه رئيس بلدية بلاط – جبيل اندريه الصيفي ووفدا من منسقية “التيار الوطني الحر” في جبيل، الملفات والمشاريع الانمائية الملحة لقضاء جبيل، واعطى فنيانوس التوجيهات اللازمة الى الاجهزة المختصة في الوزارة لمتابعة الملفات التي تعنى بالسلامة العامة ضمن الامكانات المتوافرة لدى الوزارة.

ولفت أبي رميا الى أن البحث تناول المشاريع الانمائية لقضاء جبيل، معلناً بدء العمل في المرحلة الثانية من طريق اللقلوق العاقورة وصيانة طرق مدخل العاقورة في القريب العاجل.

وبحث مع رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان “ايدال” نبيل عيتاني، في التعاون بين الوزارة والمؤسسة وتحسين البنى التحتية للمستثمرين في لبنان وتحسين ظروف نقل الجسر البحري لاستقطاب الشركات الكبرى للإستثمار في لبنان.