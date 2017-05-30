انفجار جديد يدمي “قلب بغداد”

ذكرت مصادر أمنية لـ”سكاي نيوز عربية”، الثلاثاء، أن انفجارا وقع قرب جسر الشهداء وسط العاصمة العراقية بغداد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضحت المصادر أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة قرب دائرة التقاعد العامة وجسر الشهداء.

وفي حصيلة أولية، أسفر الانفجار عن سقوط 22 شخصا بين قتيل وجريح.

ويأتي الحادث بعد مقتل 12 شخصا وإصابة 46 آخرين، مساء الاثنين، في تفجير سيارة مفخخة وسط العاصمة العراقية بغداد، في حين تبنى تنظيم داعش التفجير.

ويتراجع تنظيم داعش في العراق منذ نهاية عام 2015 في مواجهة حملة للقوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة وقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران.

والتنظيم محاصر الآن في جيب بمدينة الموصل، التي كانت معقله الرئيسي في العراق.