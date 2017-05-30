فيروس اصطناعي للقضاء على السرطان

نجح علماء سويسريون في ابتكار فيروس اصطناعي، يساعد الجهاز المناعي في الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية بسرعة والقضاء عليها.

وتكمن خطورة الخلايا السرطانية في قدرتها على “التسلل” إلى الجسم ومباغتة الجهاز المناعي، لذا يركز العلماء من خلال هذا العلاج الجديد، على تعزيز قدرة الجسد على الكشف سريعا عن وجود خلايا سرطانية، وفق ما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

ويقوم العلماء في هذا العلاج بوضع بروتينات سرطانية داخل الفيروس الاصطناعي، ليتمكن الجهاز المناعي من ملاحظته والقضاء عليه، كما ستمكنه من القضاء على الخلايا السرطانية الأخرى الموجودة في الجسم، التي تحمل نفس البروتين.

ويمكن تطبيق هذا العلاج على الأنواع المختلفة من السرطان، إذ يتم أخذ البروتينات من الورم الموجود في جسم المريض، ووضعها في الفيروس ثم حقنه في الجسم، لتعزيز قوة الجهاز المناعي لمواجهة المرض