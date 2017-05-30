دريان التقى رئيس وزراء البوسنة السابق ومدير المخابرات في الجيش

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس وزراء البوسنة السابق Zlatko Lagumdzija يرافقه عضو اتحاد العائلات البيروتية المحامي حسن كشلي.

بعد اللقاء قال الرئيس البوسني السابق: “سررنا بلقاء سماحته حامل رسالة السلام والمحبة، وتوعية الجيل الصاعد للابتعاد عن التطرف. وانا هنا بصفتي عضوا في Club de Madrid الذي يتضمن رؤساء جمهوريات ورؤساء وزراء الدول السابقين، ورسالتنا هي السلام والاعتدال، ويسعدنا ان يشاركنا سماحته بهذا التطلع، ونحن نبحث عن طرق جديدة للحوار والتواصل مع الجيل الصاعد، وهذا شيء هو من مبادئ الاديان السماوية وموجودة بالكتب مثل القرآن الكريم الذي هو عبارة عن دعوة للتواصل والحوار بشكل إيجابي جدا ومبسط”.

كما استقبل المفتي دريان مدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور يرافقه المساعد الثاني لمدير المخابرات العميد منير مخللاتي، في حضور بسام عفيفي وتم التداول في الأوضاع العامة، وقدم للمفتي دريان التهاني بشهر رمضان المبارك.

والتقى المفتي دريان رجل الأعمال بهاء الدين بساتنة وأشقاءه، وقدموا له التهنئة بشهر رمضان المبارك وكانت مناسبة تم فيها البحث في الشؤون الاقتصادية.