ترامب يندد بسياسة ألمانيا في ملفي التجارة وحلف الأطلسي

انتقد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في تغريدة على “تويتر”، ألمانيا بسبب العجز التجاري الأميركي الكبير مع برلين، مؤكداً، في الوقت نفسه، ان “عليها سداد أموال اكثر لحلف شمال الاطلسي”.

وكتب ترامب: “لدينا عجز تجاري هائل مع المانيا، وإضافة إلى ذلك، انهم يدفعون اقل مما يجب لحلف شمال الاطلسي والنفقات العسكرية. انه امر سيئ جدا للولايات المتحدة، وهذا سيتغير”.

وتأتي التغريدة بعد سلسلة الانتقادات التي وجهتها المانيا إليه بعدما اختتم الرئيس الاميركي اول جولة رسمية له في الخارج الاحد شملت السعودية واسرائيل وبروكسيل، ثم ايطاليا لحضور قمة مجموعة السبع.