“Essential phone”… الهاتف الثوري ينطلق نحو الأسواق العالمية

أعلنت “إسينشل”، وهي الشركة الناشئة التي أسسها حديثاً ويديرها مبتكر نظام التشغيل أندرويد، أندي روبين، رسمياً عن الهاتف الذكي المرتقب الذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة بعدما نشرت صور تظهر جهازاً بتصميم ثوري.

يأتي الهاتف الجديد، الذي أطلقت عليه الشركة اسم “Essential phone”، بتصميم فريد، إذ يقدم شاشة تغطي الجهة الأمامية بالكامل، وذلك على غرار هاتف شاومي “مي ميكس” الذي أطلقته في العام الماضي.

ويمتاز Essential phone الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، بأن كاميرته الأمامية تحافظ على مكانها أعلى الشاشة التي تحيط بها من ثلاثة جهات. وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

كما يمتاز الهاتف بأنه يتبنى المفهوم الذي ظهر حديثا في سوق الهواتف الذكية، والذي اعتمدته شركة لينوفو مع هاتفها “موتو مود”، إذ يمكن للمستخدم إضافة ملحقات إلى الهاتف من خلال تماسات مغناطيسية تقع في الزاوية اليمنى الخلفية من الهاتف مع إمكانية نقل البيانات لاسلكيا.

وكما ظهر في صورة سابقة، أعلنت إسينشل عن كاميرا تصوير بزاوية 360 درجة قالت إنها الأصغر في العالم، ويمكن استخدامها كملحق رسمي للهاتف، الذي يأتي أيضا مع منصة شحن لاسلكية تعمل بنفس الطريقة. وتقدم الكاميرا عدستين بدقة 13 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 ومجال رؤية 210 درجة لكل منهما والقدرة على التصوير بدقة 3.840×1.920 بكسل.

ويقدم Essential phone ، الذي يأتي بسماكة 7.8 ميليمترات ويزن 185 غراما، ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 غيغابايت، و 128 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، إضافة إلى منفذ USB-C.

ويتوفر الهاتف للطلب المسبق بسعر 699 دولارا أميركيا في الولايات المتحدة فقط، كما يتوفر مع كاميرا بزاوية 360 درجة في عرض خاص بسعر 749 دولارا أميركياً مع أن الكاميرا تباع منفصلة بسعر 199 دولارا أميركيا.

أما عن السبب وراء إطلاق الهاتف الذكي الجديد، فقد أوضح روبين في منشور على مدونة الشركة أنها تأتي كرد فعل لحالة الإحباط الذي تعاني منها صناعة التقنية في الوقت الراهن، لذا أسس مع زملائه شركة تستخدم طرق القرن الحادي والعشرين لبناء منتجات تتماشى مع أسلوب حياة الناس في الألفية الجديدة.

ولتحقيق ذلك، أضاف روبين أن منتجات الشركة ستركز على مفهوم الملكية الشخصية للمستخدم، إذ لن يأتي الهاتف مع أي شعار للشركة أو لغيرها، كما أنها سوف تتوافق مع المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى قابلية ترقيتها المواد المصنوع منها لأن “الجهاز لا يجب أن يصبح قديما بعد عام واحد فقط بل يتطور مع المستخدم”، وفق تعبير روبين، الذي أكد أيضا على أن تتسم المنتجات بالبساطة.