للمرة الأولى في مطار شارل ديغول… “مخدر الجهاديين” والمصدر لبنان

أعلنت الجمارك الفرنسية انها ضبطت 135 كيلوغراما من الكبتاغون، الذي يوصف بأنه “مخدر الجهاديين”، في مطار شارل ديغول هذا العام، وهي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط هذا النوع في فرنسا. ولفتت الجمارك الفرنسية الى “انها المرة الأولى التي يتم فيها ضبط هذا المخدر في فرنسا”.

واكتشف رجال الجمارك في مطار شارل ديغول في الرابع من كانون الثاني 350 ألف حبة كبتاغون تزن 70 كيلوغراما مخبأة ضمن قوالب صناعية معدنية مصدرة من لبنان، ووجهتها جمهورية تشيكيا في الظاهر.

وفتحت السلطات الألمانية والتشيكية تحقيقاً “كشف ان الوجهة الحقيقية هي السعودية عبر تركيا”، بحسب الجمارك الفرنسية. كما تم ضبط 67 كيلوغراما من هذه الحبوب المخدرة في المطار في شباط مخبأة أيضا في قوالب معدنية.