حاصباني يخاطب خريجي جامعة الشرق الأوسط: نصفكم سينجح في وظائف لم تبتكر بعد

حل نائب رئيس مجلس الوزرا ووزير الصحة غسان حاصباني ضيف شرف على حفل تخرج طلاب جامعة الشرق الأوسط في السبتية حيث ألقى كلمة ركز فيها على تحديات وفرص المستقبل مشيرا الى ان العالم في نقطة تحول نحو ثورة صناعية جديدة تهدد عددا كبيرا من الوطائف لكنها تُخلْق فرص عمل جديدة ايضا. وتوجه الى الطلاب بالتهاني وقال لهم انه يقدر ان نصفهم سينجحون في اعمال ووظائف لم تبتكر وبعد وستكون موجودة خلال العقود القادمة بسبب التطور المضطرد في العلوم والطب والتكنولوجيا. وأوضح ان فرص العمل ستتطلب مستوى اعلى من المهارات خاصة تلك التي تتعلق بالعلاقات الانسانية او بقرارات تؤثر على هذه العلاقات سيما في مجالات الصحة والتكنولوجيا. واعطى عددا من النصائح للنجاح في المستقبل منها عدم الاكتراث لما يقوله المتشائمون الذين ينتقدون الفشل والنجاح على حد سواء وان يكونوا دائما في وسط ملعب الحياة وليس على مقاعد المتفرجين.

وفي المناسبة، قدم رئيس الجامعة درع شكر وتقدير لحاصباني.