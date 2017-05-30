“أمل” و”حزب الله”: للإسراع في إنجاز قانون انتخاب على أساس النسبية

عقدت قيادتا حركة “أمل” و”حزب الله” إجتماعا في مدينة الإمام الخميني الشبابية في منطقة النبطية، حضره مسؤول منطقة الجنوب الثانية في الحزب علي ضعون والمسؤول التنظيمي لحركة “أمل” في إقليم الجنوب باسم لمع، إضافة الى مسؤولي القطاعات والمناطق.

وعرض الجانبان التطورات والمستجدات المحلية والدولية، وأصدرا بيانا هنآ فيه المسلمين واللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا بحلول شهر رمضان المبارك، آملان ان يكون شهر الفرج والحل لكل الأزمات التي يعانيها لبنان سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وفي موضوع الاستحقاق الانتخابي، وبعد توافق الجميع على رفض التمديد والفراغ وقانون الستين، دعت القيادتان الى الإسراع في إنجاز قانون انتخاب على أساس النسبية لإفساح المجال أمام جميع المكونات والفئات الوطنية لتتمثل في المجلس النيابي.