توقيف مروج مخدرات في حي السلم

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه بناءً على معلومات توافرت لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات في عدد من مناطق الضاحية الجنوبية، ويدعى: ف. ع. (مواليد عام 1977، لبناني).

واضافت في بلاغ: “نتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الفصيلة المذكورة من توقيفه داخل منزله الكائن في محلة حي السلّم”.

وختمت: “بتفتيش المنزل تمّ العثور على 852 حبة من الحبوب المخدّرة من نوع “كبتاغون”. أحيل الموقوف مع المضبوط إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.