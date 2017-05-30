بالصور: استمرار حملة الحواجز لفحص نسبة الكحول بالدم… وضبط سائقين مخالفين

متابعةً للحملة المستمرة التي تقوم بها القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي، تطبيقاً لقانون السير على جميع الاراضي اللبنانية، أقام عدد من مفارز السير(بعبدا، زغرتا، جونيه، الجديدة، بيروت، وزحلة)، حواجز لفحص نسبة الكحول بالدم لدى السائقين.

وقد ضبطت عناصر هذه المفارز عدداً من المخالفات، وجرى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.

وتهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالسائقين عدم مخالفة أنظمة السير المعمول بها، وتؤكد أن جميع مفارز السير على مختلف الاراضي اللبنانية تواصل عملها لضبط المخالفات ولا سيما منها التي تهدد سلامة السائقين والمواطنين على حدٍ سواء.