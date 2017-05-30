بالصور: “مدينة لبنانية” بتوقيع اسرائيلي… لمواجهة “حزب الله”

أعلن الجيش الإسرائيلي عن وضع حجر الأساس لبناء مواقع تدريبية، تحاكي “مدينة لبنانية”، استعدادا على ما يبدو لمواجهة محتملة مع “حزب الله”.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: “في إطار برنامج “أفيف” متعدد السنوات، يمر ذراع اليابسة بتغيير هام في جهاز التدريبات. من بين التطويرات الهامة هناك منشأة التدريبات الحديثة التي ستقام في الشمال، منشأة “سنير” التي تم وضع حجر الأساس لبنائها تحاكي المنشأة قرية لبنانية كبيرة، تتواجد بها قيادات وإدارات رقابة تابعة لحزب الله، وبيوت سكن، ومساجد، ومبان عامة يتم إطلاق الصواريخ منها. هدف منشأة التدريبات هو تمكين الجنود من التجهز على أفضل وجه للمعركة ضد حزب الله، وما يميزها هو أنها تمكن من دخول السيارات من عدة اتجاهات وحتى إطلاق النار خلال التدريبات، الأمر غير الممكن في منشآت التدريب الأخرى”.

وذكر موقع “i24news” أن مصادر عسكرية إسرائيلية أشارت إلى أن التكلفة الشاملة لبرنامج التدريبات متعدد السنوات تبلغ حوالى 400 مليون دولار.

كما أفاد الموقع ذاته أن قسم التخطيط الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي عمل طوال 7 أشهر على إنشاء معسكرات تدريبية جديدة ووضع خطة لتحديث أخرى قائمة، وأشار إلى أن هنالك خططا لدى الجيش الإسرائيلي لتحديث منشآت تدريبية في غور الأردن و”بتساليم”.

وقال أحد الضباط الإسرائيليين خلال وضع حجر أساس المنشأة “سنير” في الجولان، انه يتوقع بدء القوات البرية التدريب فيه خلال العام المقبل.