محاضرة لـ”القوات” – برقا حول الأحزاب والديمقراطية

أقامت الجامعة الشعبية – برقا محاضرة سياسيّة عند السادسة من مساء السبت تحت عنوان “الأحزاب والديمقراطيّة – حزب القوات اللّبنانيّة”.

ألقى المحاضرة المحامي أنطوان عون في حضور كل من منسق منطقة دير الأحمر في “القوات اللّبنانية” الرفيق مسعود رحمة، رئيس مركز برقا في “القوات اللّبنانية” الرفيق إميل جعجع، رئيس بلدية برقا غسان جعجع ومختار البلدة السيدة رفقا جعجع، بالإضافة إلى العديد من الرفاق والمحازبين.

استهلّ اللقاء بالنشيدين اللّبناني والحزبي، ثم ألقى عون كلمة شرح فيها العلاقة بين الأحزاب والديمقراطيّة آخذاً من حزب “القوات اللّبنانية” مثالاً.

بعدها تناول عون موضوع النظام الداخلي للحزب حيث عرض بداية المرحلة التأسيسيّة للنظام، ثمّ شرح أهداف الحزب بالإضافة إلى عرض الأقسام الرئيسيّة منها موضوع الإنتساب، البنية الحزبيّة، التنظيم المركزي وصولاً للهيئات الرقابيّة، مؤكداً أهميّة هذه الخطوة على الصعيدين الداخلي والخارجي، عارضاً كيفيّة تطبيقها.

في الختام فتح المجال أمام الحضور للمناقشة وطرح الأسئلة.